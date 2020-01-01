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بعد 90 يوماً من الإغلاق.. 1560 مسجداً في مكة جاهزون لاستقبال المصلين

الجمعة 19 يونيو 2020 04:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
بعد 90 يوماً من الإغلاق.. 1560 مسجداً في مكة جاهزون لاستقبال المصلين


مكة المكرمة /سما/

استعد 1560 مسجدا وجامعا في مكة المكرمة، لاستقبال المصلين بدءًا من صلاة فجر الأحد، بعد انقطاع 90 يومًا، بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الشؤون الإسلامية بمنطقة مكة المكرمة في بيان لها إن العديد من المتطوعين شاركوا في مبادرة "تهيئة المساجد" لدعم جهود الجهات المعنية لتجهيز المساجد والجوامع للمصلين في أحياء مكة المكرمة، وفقًا للإجراءات الاحترازية والتعليمات التي وضعتها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ووزارة الصحة.

ونفّذت الشؤون الاسلامية العمل على تطبيق الإجراءات الاحترازية، التي تمثلت في وضع ملصقات بالتباعد الاجتماعي بين المصلين ورفع المصاحف، وذلك في إطار برنامج متكامل ضمن الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة، رائد بن عبدالله سمرقندي، أن هذه المبادرة ستستمر لمدة 4 أيام متواصلة .

وتضمنت الإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها في مساجد مكة؛ السجادة ذات الاستعمال الواحد،وتطبيق التباعد بين كل صفين، وكذلك ترك المسافات بين المصلين، إلى جانب مفتاح السلامة في كل مسجد، وهو مفتاح يستخدمه المؤذنون لفتح وإغلاق المصابيح دون لمسها.

وقامت الوزارة بالتعاقد مع مؤسسات الصيانة والنظافة وتشغيل المساجد والجوامع في مكة، والتي بدورها تقوم بالتعقيم المستمر منذ إيقاف الجمعة والجماعة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد بدأت في 31 أيار/مايو الماضي ، في فتح المساجد والجوامع في مناطق ومحافظات المملكة عدا مدينة مكة المكرمة، التي تقرر أن تبدأ استقبال المصلين الأحد المقبل

#فتح المساجد #مكة المكرمة #السعودية #فيروس كورونا

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