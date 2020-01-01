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السفير ربعي: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في باكستان لطالب فلسطيني وحالته مستقره

الجمعة 19 يونيو 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير ربعي: تسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في باكستان لطالب فلسطيني وحالته مستقره


اسلام اباد /سما/

أعرب سفير دولة فلسطين في باكستان الدكتور أحمد ربعي، عن أسفه لتسجيل أول إصابة بفيروس "كورونا" في الباكستان، لطالب فلسطيني خالط زميل له باكستاني مصاب.
وطمأن السفير ربعي - في تصريح له اليوم الجمعة - ذوي الطالب بلال زياد شعث، بأنه يتمتع بصحة جيدة، وأُعطي فيتامينات والأدوية اللازمة، وتم حجره في بيته، متمنياً له الشفاء، ولجميع المصابين بهذا الوباء.

يذكر أنه طرأ ارتفاع في معدل الإصابات في باكستان بمعدل 7000 إصابة يومياً، حيث ارتفع عدد المصابين بالفيروس في باكستان إلى 165062، بينما توفي 3229 مصاباً، وتعافي 61294 مصاب.

#السفير الربعي #باكستان #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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