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"حاولت إدخال معدات قتالية لغزة".. الجيش الإسرائيلي يزعم اعتقال مجموعة صيادين قبل أسابيع

الجمعة 19 يونيو 2020 04:06 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حاولت إدخال معدات قتالية لغزة".. الجيش الإسرائيلي يزعم اعتقال مجموعة صيادين قبل أسابيع


القدس المحتلة / سما /

كشف الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن اعتقال البحرية الإسرائيلية لمجموعة من الصيادين الفلسطينيين في عرض بحر غزة قبل أسابيع، بحسب ما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية.
 
 ونقلت الصحيفة عن الجيش قوله "تم اعتقال المجموعة بعد الحصول على معلومات استخبارية عن محاولة تهريب معدات قتالية إلى قطاع غزة".
 
وزعمت الصحيفة، أن من بين المعتقلين عضو من حركة حماس، وبحوزته معدات عسكرية تعود لوحدة الكوماندوز التابع للقسام الجناح المسلح لحركة حماس.
 
كما زعمت الصحيفة، أن "المعتقل قدم اعترافات خلال التحقيق حول طرق التهريب التي تنتهجها حماس من البحر، وكذلك حول أسماء بعض المهربين".

#الجيش الإسرائيلي #تهريب اسلحة #قطاع غزة #بحر غزة

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