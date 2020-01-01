صور.. اجتماع بين الشرطة و"الشعبية" بشأن حادثة الاعتداء على "أم جبر وشاح"

غزة / سما /

نشرت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة، اليوم الجمعة، تفاصيل اجتماع بين الشرطة و"الجبهة الشعبية" بشأن حادثة الاعتداء على المسنة "أم جبر وشاح" في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

وقالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة في بيان لها، إن اجتماعاً عقد في مقر قيادة شرطة المحافظة الوسطى، بحضور قائد شرطة المحافظة العميد إياد سلمان، وقيادة الجبهة الشعبية مُمثلة، ماهر مزهر وهاني الثوابتة وهاني خليل وعدد من كوادر الجبهة.

وقد جرى استعراض ما جرى في مخيم البريج أمس الخميس، في إطار تطبيق الشرطة لحكم قضائي بإزالة التعديات في أحد شوارع المخيم البريج.

وأوضح سلمان خلال اللقاء، أن ما جرى من إزالة تعدّ كان بعلمٍ وتنسيقٍ كامل مع المناضل "جبر وشاح" الذي نُكنّ له كامل التقدير والاحترام، وأنه لم يتم الاعتداء أو الاساءة للحاجة المناضلة "أم جبر" التي نعتبرها قامة وطنية نقيم لها الاعتبار؛ لتضحياتها.

كما، وأكد وفد الجبهة الشعبية على تطبيق القانون وسيادته على الجميع بلا استثناء، وأنهم داعمون للمؤسسة الشرطية والأمنية التي تحافظ على النظام والسلم الأهلي والمجتمعي.

وأوضح الوفد أنهم تواصلوا مع المناضل "جبر وشاح" ووالدته، وتيقّنوا من عدم حدوث أي اعتداء عليها من قبل عناصر الشرطة، كما أكد لهم ابنها جبر ذلك أيضاً، وأن نقلها للمستشفى جاء نتيجة توترها على خلفية قرار إزالة التعدي، وفق البيان.

وشدّد الحضور جميعاً على رفض الاستغلال السياسي لما حدث، ومحاولة توظيفه لأغراض حزبية ضيقة لا تخدم شعبنا الفلسطيني.