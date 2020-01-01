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غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص ١٩٨ عينة

الجمعة 19 يونيو 2020 03:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص ١٩٨ عينة


غزة / سما /

اعلنت وزارة الصحة بغزة ان المختبر المركزي فيها اجري فحص ل ١٣ عينة جديدة لفيروس كورونا خلال ال ٢٤ ساعة الماضية كانت جميعا سلبية وان لا اصابات جديدة في القطاع.

واشارت الصحة في بيانها اليومي ان إجمالي عدد العينات المفحوصة بلغ ١٢٠١٣ منها ١١٩٥١ عينة سلبية، و72 عينة إيجابية.

واكدت عدد الحالات المتعافية بلغ ٥٦ حالة بعد تعافي ١١ حالة يوم امس فيما بلغ عدد الحالات النشطة ١٥ وتوفيت حالة واحدة فقط

واشارت الى انها لا تزال تتابع الحالة الصحة ل ٣٨٣ مواطن في سبعة مراكز للحجر الصحي وجميعهم بحالة صحية مطمئنة.

وتفرض وزارة الصحة بغزة حجرا صحيا لثلاثة اسابيع قابلة للتمديد على كل من يعود لقطاع غزة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات

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