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تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي

الجمعة 19 يونيو 2020 02:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
تطورات الحالة الصحية للفنانة رجاء الجداوي


القاهرة / وكالات /

قالت صحيفة "الجمهورية" الحكومية في مصر، إن مصادر طبية بمستشفى أبو خليفة للحجر الصحي، أكدت أن نتائج تحاليل المسحة الثالثة لفيروس كورونا للفنانة رجاء الجداوي جاءت إيجابية.

وأوضحت المصادر أن الفنانة رجاء الجداوي، لا تزال محتجزة في العناية المركزة، بسبب قلة نسبة الأكسجين في الدم والذي يتراوح بين 87 لـ96، وهي على جهاز تنفس صناعي موصل بجهاز ضخ الهواء المستمر الإيجابي للرئتين الذي يدخل من الأنف أو الفم حتى بداية الحنجرة لضخ الأكسجين للرئتين، وليس عن طريق أنبوبة حنجرية.

ونوه بأنه لا يمكن أن تغادر الفنانة العناية المركزة إلا حال عودة الأكسجين لنسبته الطبيعية بدون جهاز تنفس.

وأشارت المصادر إلى أن الفنانة رجاء الجداوي حقنت بجرعتين من البلازما، وحالتها شبه مستقرة، وأن عامل السن يؤثر على عدم تعافيها بشكل كامل سريعا.

#رجاء الجداوي #فيروس كورونا

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