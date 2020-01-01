وفاة سيدة خمسينية إثر شجار شمال غرب القدس

القدس المحتلة / سما /

باشرت الشرطة والنيابة العامة التحقيق في ظروف وفاة سيدة (51 عاماً) من سكان بلدة بدو شمال غربي القدس.

وقال الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات: " إن شجاراً حدث، فجر اليوم الجمعة، في بلدة بدو بضواحي القدس، وأن المواطنة وصلت على إثره إلى مجمع فلسطين الطبي في رام الله متوفية"، مبيناً أن الجثمان أحيل للطب الشرعي للكشف عن ظروف الوفاة.

وأشار إلى أن ثلاث إصابات وصلت للمستشفى إثر الشجار.

وذكر أن قوة من الشرطة والأجهزة الأمنية توجهت لبلدة بدو للسيطرة على الشجار، وإلقاء القبض على عدد من الاشخاص المتورطين.