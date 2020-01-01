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صواريخ حماس أصبحت تصل إلى كل مدى

مصادر أمنية اسرائيلية : الصواريخ التجريبية بداية لنفاذ صبر غزة

الجمعة 19 يونيو 2020 01:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصادر أمنية اسرائيلية : الصواريخ التجريبية بداية لنفاذ صبر غزة


القدس المحتلة / سما /

تطرقت مصادر أمنية في قيادة المنطقة الجنوبية إلى تجربة حماس الصاروخية الأخيرة والتي أطلقت خلالها قذيفة صاروخية تجاه البحر هدفت وفقا للتقديرات إلى اختبار صواريخ جديدة بما في ذلك اختبار مدى دقة اصابتها.

ووفقا لموقع "مكور ريشون" فقد رصدت غرفة عمليات قيادة المنطقة الجنوبية خلال الأسابيع الأخيرة إطلاق العديد من الصواريخ التجريبية صوب البحر من قطاع غزة.

وأوضحت المصادر بأن هذه التجارب الصاروخية تشير إلى أن حماس عادت لملئ مخازنها وتطوير ترسانتها الصاروخية التي أصبحت تصل إلى مختلف المديات.

وتابعت المصادر بأن التقديرات تشير إلى أن حماس تركز جهودها في بناء الأنفاق الدفاعية داخل قطاع غزة، تحسبا واستعدادا لمعركة برية مع الجيش الاسرائيلي في حال اندلعت مواجهة جديدة.

وأضافت المصادر بأن المنظومة الأمنية الإسرائيلية قلقة جدا من تعاظم قوة حماس بما في ذلك بناء الأنفاق وإطلاق الصواريخ التجريبية تجاه البحر ومحاولات تهريب الأسلحة عبر البحر، محذرين من أن صبر غزة بدأ  ينفذ وأنه إذا لم تتقدم مساعي التفاهمات سندخل في موجة تصعيد جديدة قريبا.

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