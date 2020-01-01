إسرائيل: تسجيل أكثر من 300 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

رام الله /سما/

سجلت وزارة الصحة الإسرائيلية، الجمعة، وفاة شخص واحد بوباء كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 304 حالة، كما سجلت أكثر من 300 حالة إصابة جديدة خلال الـ 24 ساعة المنصرمة لأول مرة منذ أسابيع.

وتشير أحدث الأرقام التي أصدرتها الوزارة إلى أن عدد الحالات النشطة في البلاد بلغ 4372 حالة، بينهم 28 مريضًا يحتاجون إلى أجهزة التنفس الاصطناعي و40 مريضًا آخرين في حالة خطيرة.

وتشهد إسرائيل ارتفاعًا في الحالات الإصابات اليومية الجديدة حيث عمدت السلطات لإعادة فتح المصالح الاقتصادية والتجارية والثقافية بعد أسابيع من القيود المفروضة للحد من تفشي الوباء.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس المنصرم، إن "المرض يعود مجددا، ولن نقوم بخطوات اضافية حيال فتح الاقتصاد". وأضاف نتنياهو "في هذه المرحلة يوجد قضية الطيران، لكننا لا ننوي فتح اي شيء قريبا"، وأضاف نتنياهو: "تنفيذ الخطوات المطلوبة لوقف هذا الارتفاع".

واوضح نتنياهو أن "الخطوات ستشمل الاغلاق في مناطق لديها نسبة انتشار عالية"، وشدد "لا يوجد ما نقوم به، يجب تغيير عادات الجمهور، وان لم ينجح هذا يجب القيام بخطوات حازمة أكثر، سنقوم بكل ما هو مطلوب لوقف استمرار انتشار المرض كما قمنا في البداية".