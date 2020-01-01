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بلدية أم الفحم: 10 إصابات جديدة بكورونا

الجمعة 19 يونيو 2020 12:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية أم الفحم: 10 إصابات جديدة بكورونا


القدس المحتلة / سما /

سُجلت في مدينة أم الفحم، اليوم الجمعة، 10 بفيروس كورونا، وفقاً للناطق بلسان بلدية أم الفحم، عبد المنعم فؤاد.

وأكد فؤاد أنه تم الكشف عن الإصابات، خلال الفحوصات الطبية في الساعات الـ24 الأخيرة، وبذلك بلغ عدد الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار عدوى كورونا في المدينة نحو 100 إصابة.

وأكدت بلدية أم الفحم أنه "سيتم خلال الأيام القادمة التشديد في تطبيق وتنفيذ مخالفات للأشخاص والمحلات والقاعات المخالفة للقانون المتعلق بفيروس كورونا و"المعيار البنفسجي"، من قبل مفتشي البلدية وبالتعاون مع الشرطة، وذلك للحفاظ على الصحة العامة".

وبموجب "المعيار البنفسجي" الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية للحد من انتشار فيروس كورونا، فإنه يتعين على المكاتب والمصالح بتكليف أحد الموظفين المسؤولية عن تطبيق المعايير والحفاظ على التعليمات التالية: الحظر على التمجهر في غرف الطعام وتناول الطعام في مكان العمل الحفاظ على مسافة مترين بين الموطفين وفحص حرارة الجسم لدى دخول مكان العمل كما يحدد المعيار مساحات غرف العمل معدد الموظفيم المسموح بتواجدهم في آن واحد وعقد الجلسات بحضور ثمانية أشخاص لا أكثر.

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