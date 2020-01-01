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بدء عودة الأردنيين العالقين في فلسطين للمملكة بعد غد

الجمعة 19 يونيو 2020 11:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بدء عودة الأردنيين العالقين في فلسطين للمملكة بعد غد


رام الله / سما /

 أعلن مكتب تمثيل المملكة الأردنية الهاشمية لدى دولة فلسطين، أنه تقرر البدء بعودة الدفعة الأولى من المواطنين الأردنيين العالقين في فلسطين بفعل تفشي فيروس كورونا إلى المملكة، اعتباراً من يوم الأحد المقبل بتاريخ 21 حزيران.

وأكد المكتب في بيان نُشر عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "أن العائدين يوم الأحد، يمثلون الدفعة الأولى من العائدين، وسيكون هناك دفعات أخرى قادمة في وقت قريب، وحتى عودة جميع المواطنين الراغبين في العودة".

وأوضح أنه سيتم إعلام المواطنين العائدين بالإتصال المباشر معهم، حال ورود قائمة الأسماء من الجهات المعنية في المملكة يوم غدٍ السبت.

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