حالة الطقس : أجواء غائمة ومعتدلة.. الحرارة أدنى من معدلها بحدود درجتين

رام الله / سما /

يكون الجو، اليوم الجمعة، غائماً جزئياً ومعتدلاً في معظم المناطق، حيث يطرأ انخفاض اخر على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج .

أماهذه الليلة، يكون الجو غائماً جزئياً، بارداً نسبياً إلى بارد في المناطق الجبلية ومعتدلا في بقية المناطق، وتكون فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح شمالية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.