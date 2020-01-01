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محافظ الخليل يقرر اغلاق سعير وبيت كاحل والريحية

الخميس 18 يونيو 2020 11:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظ الخليل يقرر اغلاق سعير وبيت كاحل والريحية


الخليل / سما /

قرر محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، استنادا لاعلان الرئيس محمود عباس بفرض حالة الطوارئ ، وتنفيذا لتعليمات رئيس الحكومة، اتخاذ عدة اجراءات احترازية وقائية، بعد ارتفاع عدد المصابين بالكورونا في محافظة الخليل.

ومن ضمن ذلك، قرر اغلاق بلدات سعير وبيت كاحل وقرية الريحية اغلاقا تاما ولمدة خمسة ايام.

ويسمح فقط بفتح محلات البقالة والخضار والصيدليات والمخابز في المناطق المغلقة.

كما قرر محافظ الخليل، ان تكون الصلاة في الاماكن الأخرى من محافظة الخليل، ضمن البروتوكولات الصحية المعلن عنها من وزارة الصحة.



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#محافظ الخليل #اغلاق بلدات #فيروس كورونا #الرئيس عباس #اجراءات احترازية

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