فيسبوك يحذف إعلانات ترامب مستشهدا بالسياسة "ضد الكراهية المنظمة"

سما / وكالات/

حذفت شبكة التواصل الاجتماعي الأميركية فيسبوك، اليوم الخميس، الإعلانات الممولة من حملة ترامب بزعم انتهاكها لسياستها بشأن الكراهية. وهاجمت الإعلانات "العصابات اليسارية الخطيرة" وعرضت من بين أمور أخرى رمز المثلث المقلوب الذي كان يستخدمه نظام ادولف هتلر ابان الحقبة النازية. وقالت فيسبوك في بيان إن الإعلان "ينتهك سياستنا في مكافحة الكراهية".

وقالت رابطة مكافحة التشهير "استخدم المثلث في الأساس ابان النظام النازي من أجل تصنيف السجناء السياسيين في معسكرات الاعتقال".

وتأتي هذه الخطوة على خلفية حذف موقع تويتر فيديو تنعي فيه حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب المواطن جورج فلويد من على منصته بسبب شكوى تتعلق بحقوق النشر، وكان ترامب يتحدث في خلفية الفيديو الذي يضم صورا ولقطات لمسيرات احتجاج وأحداث عنف بعد موت فلويد إثر إلقاء القبض عليه بطريقة عنيفة.

وحاء في بيان تويتر في حينه أن الفيديو المنشور على حساب حملة الرئيس ترامب لا يتسق مع سياسته الخاصة بحقوق النشر، وأضاف البيان "نحن نستجيب لشكاوى حقوق النشر المقنعة التي يرسلها لنا أصحاب حقوق النشر أو ممثلوهم الشرعيون".

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا الشهر المنصرم يسعى إلى تجريد كبرى وسائل التواصل الاجتماعي مثل تويتر من الحصانة القانونية التي تتمتع بها فيما يتعلق بالمحتوى والنشر.

واعتبر ترامب أن "منصّات كهذه لديها نفوذ افتراضي غير محدود لفرض الرقابة والقيود على أي شكل من أشكال التواصل بين المواطنين العاديين". وأضاف "لا يمكننا أن ندع ذلك يحدث، خصوصا عندما يبدأون في فعل ما يفعلونه، لأنهم يفعلون الأشياء بشكل غير صحيح".

وإذا ما تم تفعيل هذا القانون فإن مواقع مثل تويتر وفيسبوك سوف تصبح عرضة للمساءلة القانونية ولمزيد من القيود الحكومية.