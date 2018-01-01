ردا على اتهام جون بولتون..نتنياهو يوضح موقفه من "كوشنر" و "صفقة ترامب"

القدس المحتلة / سما /

أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانًا علق فيه على ما جاء في كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون حول جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في البيان: "يثق رئيس الوزراء ثقة كاملة بقدرات جاريد كوشنر وبعزيمته ويرفض أي وصف يخالف ذلك، لقد ساهم كوشنر بشكل كبير جدا في دفع السلام في الشرق الأوسط قدما.

وتابع:"إن طاقم الإدارة الأمريكية الذي يعمل في الشرق الأوسط برئاسة كوشنر صاغ بنجاح مبادئ الرئيس ترامب وحولها إلى رؤية نحو تحقيق السلام، عارضا بذلك المخطط الأكثر واقعية لتحقيق السلام في منطقتنا".

وأضاف: "لقد ساهم كوشنر في القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس ترامب بما فيها الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان".

وجاء بيان مكتب نتنياهو إثر إشارة بولتون في كتابه المقرر أن ينشر في 23 يونيو الجاري، أن نتنياهو لم يفهم لماذا يقود كوشنر عملية السلام بالشرق الأوسط.

وأوضح بولتون أن نتنياهو "كان مترددا بتوكيل التوصل إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكوشنر، الذي جمعته مع عائلته علاقة على مدى سنوات".

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