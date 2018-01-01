  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

ردا على اتهام جون بولتون..نتنياهو يوضح موقفه من "كوشنر" و "صفقة ترامب"

الخميس 18 يونيو 2020 09:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ردا على اتهام جون بولتون..نتنياهو يوضح موقفه من "كوشنر" و "صفقة ترامب"


القدس المحتلة / سما /

 أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بيانًا علق فيه على ما جاء في كتاب مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون حول جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وجاء في البيان: "يثق رئيس الوزراء ثقة كاملة بقدرات جاريد كوشنر وبعزيمته ويرفض أي وصف يخالف ذلك، لقد ساهم كوشنر بشكل كبير جدا في دفع السلام في الشرق الأوسط قدما.

وتابع:"إن طاقم الإدارة الأمريكية الذي يعمل في الشرق الأوسط برئاسة كوشنر صاغ بنجاح مبادئ الرئيس ترامب وحولها إلى رؤية نحو تحقيق السلام، عارضا بذلك المخطط الأكثر واقعية لتحقيق السلام في منطقتنا".

وأضاف: "لقد ساهم كوشنر في القرارات التاريخية التي اتخذها الرئيس ترامب بما فيها الاعتراف بالقدس كعاصمة إسرائيل ونقل السفارة الأمريكية إليها والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان".

وجاء بيان مكتب نتنياهو إثر إشارة بولتون في كتابه المقرر أن ينشر في 23 يونيو الجاري، أن نتنياهو لم يفهم لماذا يقود كوشنر عملية السلام بالشرق الأوسط.

وأوضح بولتون أن نتنياهو "كان مترددا بتوكيل التوصل إلى نهاية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لكوشنر، الذي جمعته مع عائلته علاقة على مدى سنوات".

اقرا/ي ايضا: جون بولتون: نتنياهو شكّك بقدرة كوشنر على صياغة خطة للسلام

#نتنياهو #جون بولتون #جاريد كوشنر #ترامب #صفقة القرن #اسرائيل #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

"لن تشربوا إلا السم الزعاف".. أول رد على تهديد إسرائيلي باحتلال الأردن في 3 ساعات

نتنياهو يعرض "سيناريوهات الضم" أمام أشكنازي وغانتس.. وضباط يرفضون عرضًا من الأخير

لهذا السبب .. معاريف: تعثر المحادثات الإسرائيلية - الأمريكية بشأن "الضم"

اغلاق المستشفى التخصصي ..5 إصابات جديدة بكورونا في نابلس والخليل

نتنياهو: حتى لو عارض غانتس فإننا سنمرر السيادة الأسبوع المقبل

استطلاع: الليكود يكتسح والمشتركة ثان اكبر حزب و27% فقط من الإسرائيليين يؤيدون خطة الضم

نقيب أطباء غزة : التعامل مع تفشي كورونا يفوق طاقتنا

الأخبار الرئيسية

33

غزة: الشرطة تصدر بيانا مهما حول ما نشر بشان الاعتداء على المناضلة ام جبر وشاح بمخيم البريج

تعافي 11 حالة في غزة.. وتسجيل 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا في الخليل ونابلس

فتح توجه نداءً مصيريا لابنائها والشعب الفلسطيني ...

-

تفاصيل اجتماع الرئيس عباس مع وزير الخارجية الأردني..

هل حدث الضم بالفعل؟.. منظمة التحرير تنشر تقريرا مهما حول خطر الضم على الاراضي الفلسطينية