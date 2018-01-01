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الصحة العالمية تتوقع توفير ملياري جرعة من لقاح كورونا نهاية العام المقبل

الخميس 18 يونيو 2020 09:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة العالمية تتوقع توفير ملياري جرعة من لقاح كورونا نهاية العام المقبل


سما / وكالات/

قالت كبيرة العلماء في منظمة الصحة العالمية سمية سواميناثانن، إن الوكالة تأمل بتوفير حوالي ملياري جرعة من اللقاح ضد مرض فيروس كورونا نهاية العام المقبل، وأن تخصص للأشخاص ممن حالاتهم تشكل أولوية.

وقالت سواميناثان خلال مؤتمر صحفي نقلته شبكة يورونيوز اليوم الخميس، إن المسؤولية ستكون كبيرة إذا لم يتوفر لقاح ناجع، مضيفة أن المنظمة توصي بتلقيح الأشخاص المعرضين للخطر أولا، بمن فيهم كبار السن، والذين يعانون من أمراض مثل السكري وأمراض التنفس والعمال الرئيسيين.

وأشارت الى أنه لا توجد إلى حد الآن استراتيجية، بشأن إمكانية توزيع لقاح فيروس كورونا على مستوى العالم، وإن البلدان تحتاج إلى الاتفاق والتوافق، كسبيل للعمل.

وأبرمت عدة دول متقدمة من بينها بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا والولايات المتحدة اتفاقيات مع شركات الأدوية، لتوفير إمدادات اللقاح إلى مواطنيها أولا.

ودعت منظمة الصحة العالمية وشركاؤها مصنعي الأدوية، إلى تعليق حقوق براءة الاختراع الخاصة بهم، على أي لقاح ناجع ضد فيروس كورونا، كما طلبت أموالا بمليارات الدولارات لشراء اللقاح، لفائدة الدول النامية.

#منظمة الصحة العالمية #فيروس كورونا #علاج كورونا

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