جيش الاحتلال ينشر نتائج التحقيق باستشهاد صياد من غزة عام 2018

القدس المحتلة / سما /

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، نتائج التحقيق باستشهاد الشاب نواف أحمد العطار "23 عاماً" قبالة شاطئ "زيكيم" شمال قطاع غزة عام 2018.

وأكدت وسائل إعلامية إسرائيلية، نقلاً عن الجيش، أن الجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار على الصياد الفلسطيني وقتله بالقرب من حدود غزة في عام 2018 مُنح 45 يومًا من الخدمة المجتمعية.

ويأتي ذلك، بعد أن خلص تحقيق الجيش إلى أنه الجندي الإسرائيلي أطلق النار دون إذن، وفق ما جاء.

وقال الجيش: الجندي توصل إلى صفقة اعتراف بأنه مذنب في تهم الإهمال والتهديد المتهور، وحكم عليه بالسجن مع وقف التنفيذ، وتم تخفيض رتبته إلى رتبة خاصة.

ووقعت الحادثة بعد ساعات قليلة من سريان وقف إطلاق النار بعد جولة من التصعيد بين فصائل المقاومة و"إسرائيل".