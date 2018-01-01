محكمة الاحتلال تمهل مقدسياً حتى الأحد المقبل لهدم منزله ذاتياً

القدس المحتلة / سما /

أمهلت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الخميس، ياسين طه زعاترة، بهدم منزله ذاتياً حتى مساء الأحد المقبل، وهددته بغرامة 100 ألف شيكل في حال أقدمت جرافات الاحتلال على هدمه.

وقال عبد الله زعاترة، إن محامي شقيقه ياسين توجه صباح هذا اليوم إلى المحكمة العليا للاعتراض على قرار هدم بيته الكائن في بلدة جبل المكبر _ دير السنة.

وردت عليه المحكمة بقرار جائر وأمهلته حتى مساء الأحد المقبل ليقوم بهدم منزله ذاتياً، وإذا لم يقم بذلك سوف تقوم جرافات الاحتلال بهدم البيت وتغريمه بمبلغ قيمته ١٠٠ ألف شيكل.