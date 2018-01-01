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غزة: الشرطة تصدر بيانا مهما حول ما نشر بشان الاعتداء على المناضلة ام جبر وشاح بمخيم البريج

الخميس 18 يونيو 2020 08:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: الشرطة تصدر بيانا مهما حول ما نشر بشان الاعتداء على المناضلة ام جبر وشاح بمخيم البريج


غزة / سما /

نفى جهاز الشرطة في غزة، اليوم الخميس، ما نُشر حول اعتداء مُدّعى على الحاجة المناضلة "أم جبر وشاح" بمخيم البريج وسط قطاع غزة، وتوقيف ابنها المناضل جبر وشاح، جملةً وتفصيلاً.

ونفذت الشرطة، اليوم قراراً صادراً عن محكمة دير البلح بإزالة تعدٍّ عن أحد الشوارع العامة، وفتحه أمام حركة المواطنين في مخيم البريج، بما في ذلك غرفة ملحقة بمنزل لعائلة "وشاح"، تم بناؤها بشكل مخالف.

وبحسب البيان، "تم ذلك بعد تأجيل تنفيذ قرار المحكمة لعدة أشهر لحين التفاهم مع العائلة ومع الأخ "جبر وشاح" الذي نُكنّ كامل الاحترام والتقدير لتضحياته، وتضحيات والدته المجاهدة، والذي كان على علمٍ كامل بقرار الإزالة وموعد تنفيذه".

واستنكرت الشرطة محاولات بعض المُغرضين بقلب الحقيقة، ونشر الشائعات والأكاذيب، واستغلال تنفيذ قرار إزالة التعديات لحسابات فئوية ضيقة لا تخدم مصلحة الشعب.

#الشرطة #غزة #عائلة وشاح #البريج #قطاع غزة

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