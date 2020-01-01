"هيئة الأسرى": تخفيض الاعتقال الإداري بحق الأسيرين جعارة وزهران ثلاثة أسابيع

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في "عوفر"، قررت تخفيض مدة الاعتقال الإداري بحق أمين سر حركة فتح شمال الخليل، هاني جعارة، والأسير أحمد زهران، ثلاثة أسابيع بحيث يتم الإفراج عنهما قبل عيد الأضحى المبارك.

وقالت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إن قرار المحكمة جاء بعد التماس قدمته الهيئة، للمطالبة بتخفيض قرارات الاعتقال الإداري الصادرة مؤخرا بحق الأسيرين جعارة وزهران والبالغة 3 أشهر "جوهري".

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت الأسير جعارة في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، ولاحقا خفضت محكمة الاحتلال مدته لشهرين، إلا أن مخابرات الاحتلال ومع اقتراب موعد انتهاء المدة، في آذار/مارس الماضي، أعادت تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية، لمدة شهرين، ومن ثم تجديد اعتقاله لــ 3 أشهر.

وبخصوص الأسير أحمد زهران (43 عاما)، من قرية دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، الذي أمضى ما مجموعه 15 عاما في سجون الاحتلال، وهو أب لأربعة أبناء، وكان آخر اعتقال له في شهر آذار/مارس من العام الماضي، فإنه صدرت بحقه عدة أوامر اعتقال إداري، آخرها لمدة 3 أشهر، تنتهي فعليا بعد قرار التخفيض نهاية الشهر المقبل.