إدارة سجون الإحتلال تواصل عزل الأسيرتين فدوى حماده وجيهان حشيمة

رام الله / سما /

أكد نادي الأسير، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرتين فدوى حماده، وجيهان حشيمة من القدس منذ قرابة عشرة أيام في عزل معتقل "الجملة".

وأوضح نادي الأسير، أنه ووفقاً للمعلومات المتوفرة أن، إدارة السجون عزلت الأسيرتين بعد مواجهة جرت مع سجانة في سجن "الدامون".

وفي هذا السياق حمّل نادي الأسير إدارة سجون الاحتلال المسؤولية لكاملة عن مصير الأسيرتين حمادة وحشيمة.

يُشار، إلى أن الأسيرة فدوى حمادة معتقلة منذ عام 2017م، وهي محكوم بالسّجن لمدة عشر سنوات، والأسيرة الجريحة جيهان حشيمة معتقلة منذ عام 2016، وهي محكومة بالسّجن لمدة أربع سنوات، وتُعاني من عدة مشاكل صحية، تفاقمت جرّاء إصابتها برصاص الاحتلال أثناء عملية اعتقالها.