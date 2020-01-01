الاتحاد الأوروبي يصادق على اتفاقية الأجواء المفتوحة مع إسرائيل

القدس المحتلة / سما /

صادق الاتحاد الأوروبي، مساء الأربعاء، بأغلبية كبيرة على اتفاقية "الأجواء المفتوحة" مع إسرائيل، التي تحدد إطارا قانونيا واحدا لتشغيل الخدمات الجوية بين الطرفين.

وتعني هذه الموافقة النهائية على الاتفاقية، أن صناعة الطيران ستكون الآن مفتوحة بشكل دائم للمنافسة، الأمر الذي سيكون له تأثير أكثر أهمية على أسعار التذاكر. كما ستمكن اتفاقية الأجواء المفتوحة السماح لشركات الطيران الأوروبية بتشغيل رحلات مباشرة إلى إسرائيل من أي مكان في الاتحاد الأوروبي، بينما ستكون شركات النقل الإسرائيلية قادرة على الخدمة من أي مطار في دول الاتحاد الأوروبي.

وفي السياق رحب وزير الخارجية الإسرائيلي غابي اشكنازي، "موافقة الاتحاد الأوروبي على هذه الاتفاقية تظهر العلاقات القوية بين إسرائيل وأوروبا، وخاصة في مجالات السياحة والتجارة والبحوث".

وأشار اشكنازي إلى أن المصادقة على اتفاقية السماء المفتوحة تعكس متانة العلاقات بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي في مجالات السياحة والتجارة والابحاث والتطوير، وأضاف اشكنازي:" بشرى سارة تمهيدا لاستئناف الرحلات الجوية في سبيل إعادة ترميم مجالي للطيران والسياحة اللذين تضررا كثيرا بسبب فيروس كورونا".

ويأتي التصديق النهائي للبرلمان الأوروبي بعد سبع سنوات، تنص كل منها على أن برلمانات الاتحاد تصدق على الاتفاقية.