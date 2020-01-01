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مستوطنون يقتحمون قرية ظهر المالح في منطقة يعبد

الخميس 18 يونيو 2020 05:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يقتحمون قرية ظهر المالح في منطقة يعبد


جنين / سما /

 اقتحمت مجموعة من المستوطنين وبدعم من قوات الاحتلال، اليوم الخميس، قرية ظهر المالح المعزولة خلف جدار الضم والتوسع العنصري، والمحاطة بمستوطنات (شاكيد، وحنانيت، وتل منشة، وريحان)، شمال بلدة يعبد، غرب جنين.

وأفاد رئيس مجلس قروي ظهر المالح، عمر الخطيب، بأن قوات الاحتلال وعشرات المستوطنين يرافقهم مسؤول إسرائيلي كبير، ودائرة ما تسمى "التنظيم" الإسرائيلي داهموا أراضي زراعية متاخمة للقرية ومساحتها 492 دونما، كانت قوات الاحتلال سلمت أصحابها إخطارات للاستيلاء عليها منذ 3 سنوات بهدف توسيع المستوطنات المذكورة وشق طرق.

وأشار الى أنهم قدموا اعتراضا عبر محام، خاصة أن الأراضي تعود لمواطنين فلسطينيين، ولم يتم البت بالقرار حتى اليوم.

وعبر المواطنون عن تخوفهم من الاستيلاء على تلك الأراضي.

#مستوطنون #اقتحام #جنين #قرية ظهر المالح

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