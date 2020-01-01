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الرجوب: الجميع مطالب بالالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة تفشي الوباء

الخميس 18 يونيو 2020 04:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرجوب: الجميع مطالب بالالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة تفشي الوباء


جنين / سما /

قال محافظ جنين أكرم الرجوب إن على الجميع الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية لمكافحة تفشي وباء كورونا.

وترأس الرجوب اجتماعا طارئا لخلية الأزمة المتعلقة بفيروس كورونا في المحافظة، اليوم الخميس، لمناقشة كافة المستجدات والإجراءات الاحترازية التي سيتم تطبيقها لمواجهة تفشي انتشاره في محافظة جنين، على ضوء تسارع ظهور إصابات جديدة بالفيروس في عدد من محافظات الوطن.

وأضاف "نحن جزء من المنظومة الدولية، وهذا يترتب علينا إعادة تقييم الوضع الوبائي في المحافظة، واتخاذ التدابير الوقائية وفق بروتوكول وزارة الصحة لمكافحة خطر تفشي المرض، ما يتطلب تكثيفا للجهود ومسؤولية عالية للتعايش مع الوضع".

وشدد الرجوب على ضرورة نشر التوعية والتثقيف الصحي حفاظا على السلامة العامة والأخذ بأسباب الوقاية في كافة أماكن العمل الرسمية والخاصة والقطاعات المهنية وأماكن التجمع، حيث أعطيت التعليمات للجنة السلامة العامة من أجل التفتيش على الالتزام بالتدابير والتعليمات الخاصة بهذا الوباء.

من ناحيته، أكد مدير الصحة وسام صبيحات أن عدم الانضباط والالتزام بالتدابير وبشروط الوقاية أدى لإنتشار الفيروس بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أنه لا توجد حالات في جنين عدا عن الأربع في برطعة ووضعهم الصحي مستقر.

وأوضح أن طواقم الصحة بدأت في إجراء المسوحات الميدانية لشرائح المجتمع والعشوائية للطواقم الطبية العاملة للتأكد من عدم الاصابة، داعيا لتطبيق التدابير الوقائية التي اعلنت عنها وزارة الصحة والبرتوكولات الخاصة بقطاعات العمل المختلفة، والتركيز على ضرورة استخدام الكمامات وغسيل وتعقيم اليدين والتباعد الاجتماعي لمنع ظهور إصابات ومكافحة تفشي جائحة كورونا.

#محافظ جنين #اكرم الرجوب #فيروس كورونا

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