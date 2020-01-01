9 اصابات جديدة بالخليل وإصابة طبيب في نابلس بفيروس الكورونا

رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، اليوم الخميس، عن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا في محافظة الخليل، وأصابة طبيب في محافظة نابلس.

وأوضحت الوزيرة في بيان صحفي أنه سجل اليوم اصابة 9 مواطنين في محافظة الخليل بينهم 5 في تفوح وإصاتبان في سعير، وإصابة في حلحول وإصابة في دورا.

وتابعت: تم تسجيل إصابة جديدة بفيروس كورونا لطبيب من مدينة نابلس يعمل في مستشفى نابلس التخصصي، وهو الطبيب الثالث منذ صباح اليوم الذي تُعلن إصابته بالفيروس.

وأوضحت الكيلة، أنه بتسجيل الإصابات الجديدة ارتفع عدد اصابات اليوم إلى 34 إصابة، ما يرفع حصيلة الإصابات في فلسطين إلى 779 إصابة، بينها 204 إصابات نشطة.