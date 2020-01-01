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محافظة رام الله والبيرة تقرر إغلاق 5 مقاهٍ لمخالفتها البروتوكول الصحي

الخميس 18 يونيو 2020 04:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
محافظة رام الله والبيرة تقرر إغلاق 5 مقاهٍ لمخالفتها البروتوكول الصحي


رام الله / سما /

 اتخذت محافظة رام الله والبيرة اليوم الخميس، قرارا بإغلاق خمسة مقاه لمخالفتها إجراءات الوقاية وعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي، بناء على توصية لجنة الصحة والسلامة العامة .

وجاء قرار الاغلاق بعد جولة تفتيشية ميدانية قامت بها لجنة الصحة والسلامة العامة في المحافظة، تبين خلالها عدم التزام هذه المقاهي بالإجراءات الصحية ما دفعها لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم .

ودعت المحافظة، في بيان لها، اليوم الخميس، كافة المواطنين والمنشآت للالتزام بالبروتوكول الصحي حفاظاً على صحتهم وسلامتهم في ظل تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا، مؤكدة أن لجنة الصحة والسلامة العامة ستكثف من جولاتها التفتيشية لضمان التزام كافة المواطنين بالبروتوكول الصحي المعلن من وزارة الصحة .

يشار الى أن لجنة الصحة والسلامة العامة التي ترأسها المحافظة تضم مديرية الصحة والشرطة والاقتصاد الوطني والزراعة والدفاع المدني .

#محافظة رام الله #اغلاق مقاهي #فيروس كورونا

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