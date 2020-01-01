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الكويت تسجل حالتي وفاة و541 إصابة جديدة بـ"كورونا"

الخميس 18 يونيو 2020 04:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
الكويت تسجل حالتي وفاة و541 إصابة جديدة بـ"كورونا"


الكويت /سما/

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الخميس، تسجيل حالتي وفاة جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 308 حالات.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبد الله السند، في مؤتمر صحفي اليوم، إنه تم تسجيل 541 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 38074 حالة.

ولفت إلى أن 188 مصابا يتلقون الرعاية الطبية في العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق اليوم أن 616 مصابا تماثلوا للشفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 29512حالة.

#الكويت #فيروس كورونا

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