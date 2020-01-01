الرجوب: اجتماع مركزية "فتح" غدا هام وتاريخي لإفشال خطة تصفية القضية

رام الله / سما /

من المقرر أن يقود الرئيس محمود عباس اجتماعا للجنة المركزية لحركة "فتح" غداً الجمعة لبحث آخر التطورات وإقرار آليات مواجهة عملية الضم بالإضافة لنقاش ملف فيروس "كورونا" وخلق حالة وعي لأبناء شعبنا ليتوخوا الحذر من هذه الجائحة التي تجتاح العالم.

ووصف أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" جبريل الرجوب اجتماع اللجنة المركزية غدا بالهام والتاريخي، خاصة أن حركة "فتح" ترى أن مسؤوليتها في هذه المرحلة أنها امتداد لتاريخها النضالي الوطني وهو قيادة الشارع لإفشال تصفية القضية الفلسطينية في ظل وجود تقاطع بين المصالح الامريكية والحكومة الفاشية الاسرائيلية.

وأضاف الرجوب "اننا في محطة مفصلية وتاريخية ولأول مرة يتحقق اجماعا وطنيا فلسطينيا على رفض خطوة سياسية من اعدائنا بالإضافة الى إجماع دولي وإقليمي وإسناد لموقف القيادة السياسي".

وشدد الرجوب على أن "فتح" وكافة فصائل العمل الوطني مهمتها في هذه المرحلة الصعبة أن تتوحد بالجهد والرؤية والفعل الحقيقي في مقاومة شعبية على الارض لإيصال رسالة للعالم بأننا موجودون وأصحاب حق في دولتنا الفلسطينية المستقلة.

وتابع الرجوب "من المنظور التاريخي والتربوي مسؤوليتنا في حركة فتح ان نرتقي الى مستوى ما هو مطلوب منا والتركيز على عدونا المركزي وهو الاحتلال ولدينا خطة كجزء من الاستراتيجية الوطنية التي تحدد مسؤولياتها السياسية منظمة التحرير والتي من حقها محاسبة الاحتلال في كل المنابر الدولية".

وشدد أن الفصائل مسؤوليتها تتركز تحت بند واحد وهو قيادة الشارع وتنظيم أنشطة وفعاليات لخلق عناصر ضاغطة على الاحتلال في كل العالم، مجددا رفض القيادة باستبدال حقوقنا الوطنية والسياسية بتحسين ظروف المعيشة، مؤكدا ان شعبنا متمسك بالمظاهر السلمية الشعبية والتي يجب ان تتطور وفق سلوك الاحتلال.

وتابع الرجوب أن شعبنا سيخوص هذه المعركة بكل فئاته وسيطور خطواته التكتيكية النضالية وفق التطورات على الارض.

وأعلن الرجوب ان سلسلة من الفعاليات التي ستنظم خلال الايام والأسابيع المقبلة اولها في 22 من الشهر الجاري بمهرجان وطني حاشد ينظم في اريحا وسيكون ذات طابع وطني شكلا ومضمونا وسيرفع فيه العلم الفلسطيني فقط وكافة شعارات الاجماع الوطني وذلك بمشاركة اعضاء السلك الدبلوماسي وكافة فئات شعبنا.

واشار الرجوب ان هذه الفعالية ستتضمن كلمات لأعضاء في السلك الدبلوماسي بمن فيهم مندوبو الامم المتحدة والاتحاد الاوربي والصين وروسيا والمجموعة العربية وافريقيا وامريكا اللاتينية للتأكيد بان شعبنا ليس وحده في المعركة التي يخوضها.

ودعا امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب كافة ابناء شعبنا بكافة فئاته وخاصة قيادات وكوادر حركة فتح للمشاركة بالفعاليات التي ستنطلق في 22 من الشهر الجاري وان يزحفوا لكل المناطق التي ستنطلق فيها المسيرات لأنها معركة كل الفلسطينيين والتي يجب ان يقودها كل الفتحاويين.

واشار الرجوب الى ان هذه الفعاليات تبدأ بمسيرة في الاغوار وتنتهي بعصيان وطني شامل يشارك به كل الفلسطينيين بالزحف على كل الشوارع والتقاطعات.

واشار الرجوب ان هناك برنامج فعاليات سيقر غدا خلال اجتماع اللجنة المركزية في الاغوار، موضحا انه سيتم عقد جلسة لمجلس الوزراء في الاغوار في إطار التأكيد على حق شعبنا في الاغوار.