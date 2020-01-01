بلدية النصيرات تشرع بحفر بئرين جديدين للمياه

غزة / سما /

شرعت بلدية النصيرات وسط قطاع غزة، بحفر بئري مياه جديدين في المخيم، يخدمان فئة كبيرة من السكان.

وأوضح رئيس قسم المياه والصرف الصحي في بلدية النصيرات نعيم قوش، أن البلدية تولي اهتماماً كبيراً بقطاع المياه، وتزويد المواطنين وسد احتياجاتهم من المياه في فصل الصيف، وخاصة في المناطق المرتفعة.

وذكر أنه يجري العمل حالياً على حفر بئر مياه بمنطقة السوق القديم "بلوك K"، بتمويل من فاعل خير، مشيرا إلى أن البئر سيعمل بقدرة إنتاجية حوالي 20 كوب في الساعة، وسيخدم ما يقارب 100 عائلة تسكن في المنطقة، كانت تعاني من أزمة مياه خلال فصل الصيف، خاصة وأنها منطقة سكنية مرتفعة.

وأوضح قوّش أنه وبسبب عدم تمكُّن البلدية من تنفيذ خط ناقل لتغذية المنطقة المرتفعة بالمياه، فقد لجأت إلى حفر بئر مياه يخدم سكان المنطقة، مبينا أنه سيتم تنفيذ وتركيب محطة تحلية للمياه خلال الفترة القادمة.

وفي ذات السياق، ذكر قوّش أنه سيتم البدء بأعمال حفر بئر مياه جديد في شارع الـ35 بمنطقة أرض "قفة"، ليغذّي شبكة المياه وموقع الخزّان القريب من البئر، بتمويل من جمعية الرحمة الكويتية للإغاثة الإنسانية.

ونّوه إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين وتقوية وتطوير شبكة المياه في النصيرات، مبينا أن المناطق التي ستستفيد من البئر هي (منطقة أبو سليم الغربية، منطقة الحزين، منطقة الآثار، أرض النجار، شارع المقبرة، وأرض المسيحي)، حيث تبلغ القدرة الإنتاجية للبئر 50 كوب في الساعة.