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"التربية": تشكيل لجنة لدراسة القضايا المتعلقة بالمدارس الخاصة

الخميس 18 يونيو 2020 04:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
"التربية": تشكيل لجنة لدراسة القضايا المتعلقة بالمدارس الخاصة


رام الله / سما /

أصدر وزير التربية والتعليم في رام الله مروان عورتاني، اليوم الخميس، قراراً بتشكيل لجنة لدراسة القضايا المتعلقة بالمدارس الخاصة.

وأشارت الوزارة إلى أن اللجنة تضم وكيل الوزارة بصري صالح بصفته رئيساً لها، وعضوية؛ مدير عام المتابعة الميدانية أيوب عليان، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة خلود ناصر، ومدير عام التعليم العام نائلة فحماوي، والأمين العام للمدارس المسيحية جمال دعيبس، وممثل مدارس القدس سليمان ربضي، وممثل عن النقابة العامة لأصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال.

وأكدت "التربية" أن تشكيل هذه اللجنة جاء في إطار تفعيل التواصل مع المدارس الخاصة، ومتابعة التحديات والمشكلات التي تواجهها، ودراسة الجوانب المرتبطة بالقضايا الإدارية والمالية ضمن العلاقة الناظمة والمسؤوليات المنوطة بالوزارة والمدارس الخاصة.

وبينت الوزارة أن اللجنة حريصة على عقد لقاءات دورية لمعالجة كل ما يطرأ على صعيد قطاع التعليم الخاص؛ لضمان انسجام أدائها مع القوانين والأنظمة والتعليمات ولرفع مستويات الكفاءة في العملية التعليمية التعلمية.

#التربية والتعليم #مروان عورتاني #المدارس

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