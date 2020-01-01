"اقتصاد غزة" تسمح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة

غزة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد في غزة اليوم الخميس، السماح بإدخال السخانات الشمسية المستخدمة، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في حال استيراد سلع مستخدمة.

وقالت الوزارة إن الوكيل رشدي وادي، أصدر قرار إداري رقم 48 لسنة 2020، بشأن السماح بإدخال واستيراد السخانات الشمسية والواح المرايا الشمسية المستخدمة.

وبين القرار أنه يجب حجز البضائع لمدة 24 ساعة، ورش السخانات من الخارج بمادة الكلور بتركيز 1000 جزء بالمليون، على أن يتم في اليوم الثاني غسل جميع السخانات من الخارج بالماء والصابون.

جدير بالذكر أنه يجب على العمال ارتداء الواقيات الشخصية وكفات شديدة التحمل ومرايل واقية وكمامات وواقي للوجه والعينين أثناء وقبل القيام بعملية التنظيف والتطهير، وفقاً للقرار.