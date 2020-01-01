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منظمة الصحة العالمية توقف التجارب البشرية لعقار "هيدروكسي كلوروكين"

الخميس 18 يونيو 2020 03:40 م / بتوقيت القدس +2GMT
منظمة الصحة العالمية توقف التجارب البشرية لعقار "هيدروكسي كلوروكين"


سما / وكالات/

أعلنت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، الامتناع عن إجراء اختبارات على عقار "هيدروكسي كلوروكين" الذي أوصى به ترامب سابقا، ضمن تجربة دولية تبحث في إمكانية استخدام أدوية موجودة بالفعل لعلاج فيروس كورونا المستجد.

وقالت المنظمة الدولية في بيان، أمس الأربعاء، إن "النتائج الأخيرة أظهرت أن ‘هيدروكسي كلوروكين‘ لا يحد من وفيات مرضى كوفيد-19".

وجاء تصريح منظمة الصحة العالمية بموضوع دواء "هيدروكسي كلوروكين" بعد يوم من الإعلان البريطاني بنتائج إيجابية سجلها دواء "ديكساميثازون".

وأنهت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، اليوم الاثنين الماضي تفويضها الطارئ لعلاج مرضى فيروس كورونا بهيدروكسي كلوروكين، كاشفة عن أنه من المستبعد أن ينتج العقار أجساما مضادة للفيروسات.

وأكدت منسقة خطة البحث والتطوير لللقاحات، آنا ماريا هيناو ريستريبو في منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، أنه "بناء على التحليل ومراجعة الأدلة المنشورة، فإن الفريق التنفيذي خلص، بعد المداولة، إلى وقف التجارب على عقار هيدروكسي كلوروكين، لأنه لم يساعد في تقليل وفيات مرضى كوفيد-19"، وفقا لما نقلته شبكة "إن بي سي نيوز".

#الصحة العالمية #فيروس كورونا #هيدروكسي كلوروكين #علاج كورونا

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