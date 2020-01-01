الاردن والامارات تؤكدان رفضهما لمخطط "الضم"

عمان /سما/ أ ف ب

أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان رفضهما لأي إجراء إسرائيلي لضم أراض في الضفة الغربية، بحسب ما أفاد الديوان الملكي الأردني في بيان، اليوم الخميس.

وبحسب البيان، أكد الجانبان خلال اتصال هاتفي، مساء الأربعاء "رفضهما لأي إجراء إسرائيلي أحادي لضم أراض في الضفة الغربية".

وحذرا من أن ذلك "هو ما يقوض فرص تحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

وشدد العاهل الأردني على "ضرورة إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ذات سيادة وقابلة للحياة، على خطوط 4 حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

من جهته، قال ولي عهد أبو ظبي في تغريدة له عبر تويتر "أكدت لأخي الملك عبد الله الثاني خلال إتصال هاتفي تضامن دولة الإمارات الكامل مع الشقيق الأردن ورفضنا القاطع لخطوة الإحتلال الإسرائيلي لضم اراض فلسطينية بصورة غير قانونية".

وأضاف: "نتحرك سياسياً ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة".

ويُرتقب أن تكشف إسرائيل في الأول من تموز، استراتيجيتها لخطة الإدارة الأميركية للشرق الأوسط، والتي تنص بشكل خاص على ضم الاحتلال مستوطنات في الضفة الغربية بالإضافة إلى غور الأردن.

وأكد العاهل الأردني في مقابلة مع مجلة "دير شبيغل" الألمانية الشهر الماضي، إن الضم سيؤدي إلى "صدام كبير" مع الأردن.