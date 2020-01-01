الاتحاد الأوروبي: على إسرائيل إلغاء خطة الضم قبل فوات الأوان..!

القدس المحتلة / سما /

قال وزير خارجية الاتحاد الأوروبي، جوزيف بورل: إن "خطة الضم الإسرائيلية لمناطق بالضفة الغربية تشكل انتهاكاً فادحاً للقانون الدولي وستنعكس آثارها الكبيرة على علاقات اسرائيل بدول الاتحاد".



وبحسب صحيفة "معاريف" العبرية، أضاف بورل في تصريح مقتضب للبرلمان الأوروبي، أن "الضم سيؤثر سلباً على الاستقرار الإقليمي وسيضر بفرص التوصل إلى حل الدولتين".



وأشارت الصحيفة إلى أن بورل لم يكشف الخطوات التي سيتخذها الاتحاد الأوروبي في حال تطبيق الضم، لكنه قال إن آثارها الكبيرة ستنعكس على العلاقات التي تربط إسرائيل بدول الاتحاد.



وحث بورل إسرائيل على "الامتناع عن خطوة كهذه قبل فوات الأوان".