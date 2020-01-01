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الاقتصاد بغزة تسمح بإدخال الأجهزة الكهربائية المستخدمة وفق الاجراءات الوقائية

الخميس 18 يونيو 2020 02:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتصاد بغزة تسمح بإدخال الأجهزة الكهربائية المستخدمة وفق الاجراءات الوقائية


غزة / سما /

أعلنت وزارة الاقتصاد ، اليوم الخميس، السماح بإدخال الأجهزة الكهربائية المستخدمة وفق الاجراءات الوقائية على أن يتم الالتزام بالمتطلبات الفنية والاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا في حال استيراد سلع مستخدمة.

وقالت الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة إن وكيل الوزارة د.رشدي وادي أصدر قرار إداري رقم 47 لسنه 2020، بشأن السماح بإدخال الأجهزة الكهربائية المستخدمة، تضمن المتطلبات الفنية والصحية.


وأوضح القرار إن المتطلبات الفنية أن تحمل الأجهزة بطاقة بيان يظهر عليها سنة الإنتاج والتفاصيل الفنية الخاصة بالجهاز ويمنع ادخال الأجهزة بدون هذه البطاقة، ولا يزيد عمر الثلاجة عن سبع سنوات، والغسالة عن ثلاث سنوات، وأن تكون الأجهزة الموفرة للطاقة وصديق للبيئة، وأن تخلو من التلف والصدأ.


وبين القرار أن المتطلبات الصحية تتمثل في أن يتم حجز الغسالات والثلاجات في المعبر لمدة 24 ساعة، وتقوم الشركة الموردة بتوفير عامل لتنظيف وتطهير الأجهزة بمادة الكلور من الخارج، وتنظيف الغسلات من الداخل بالماء والصابون.


وأشار القرار انه يجب تشغيل الغسالة دورة كاملة مع وضع مادة الكلور بتركيز 500 جزء بالمليون، كذلك يجب على العمال ارتداء الواقيات الشخصية وكفات شديدة التحمل ومرايل واقية وكمامات وواقي للوجه والعينين أثناء وقبل القيام بعملية التنظيف والتطهير.

#وزارة الاقتصاد #الأجهزة الكهربائية

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