"التعليم العالي" تعلن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للعام الجاري

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح باب التسجيل للامتحان التطبيقي الشامل للعام الجاري، ابتداءً من صباح الأحد 21 حزيران/ يونيو، وحتى مساء الثلاثاء الموافق 30 حزيران، وذلك لخريجي درجة الدبلوم المتوسط في الكليات الجامعية والكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة.

وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الخميس، إن الجزء النظري من الامتحان سيعقد يومي الاثنين والثلاثاء، 24- 25 آب/ أغسطس المقبل، على أن يعقد الجزء العملي أيام الأربعاء والخميس والسبت في 26-27-28 آب/ أغسطس.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالتقدم للامتحان الشامل، لمراجعة موقعها الالكتروني www.mohe.pna.ps للتعرف على تعليمات التسجيل، وبرنامج وقاعات الامتحان النظري ومواعيد جلسات عقد الامتحان، والبروتوكول الصحي أثناء تأديته.

وجددت "التعليم العالي"، التأكيد على إعفائها لطلبة القدس والبلدة القديمة من الخليل، من رسوم الامتحان للدورة الثالثة على التوالي، دعما لصمودهم في وجه الاحتلال.