إيسكو يغيب لفترة طويلة عن ريال مدريد بسبب الإصابة

وكالات / سما /

أكدت صحيفة “آس” الإسبانية عن تعرض إيسكو لاعب خط وسط فريق ريال مدريد للإصابة في أوتار ركبته، ليغيب على إثرها عن المرينجي لفترة ليست بالقصيرة.

وقام الفرنسي زين الدين زيدان مدرب فريق ريال مدريد باستدعاء إيسكو بقائمة المرينجي لمباراة اليوم أمام فالنسيا، ضمن فعاليات الجولة 29 من عمر مسابقة الليجا.

وكان من المفترض أن يشارك أساسياً في مباراة اليوم أمام فالنسيا في ضوء عملية المداورة التي يقوم بها زيدان في كل مباراة، ولكنه لن يقدر على المشاركة بعد تعرضه للإصابة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن التقارير تتحدث عن إصابة إيسكو في أوتار ركبته، وبذلك سيغيب عن الريال لمدة 20 يوم تقريباً، ولن يعود قبل مباراة ألافيس المقرر إقامتها يوم الثامن من شهر يوليو القادم

وأضافت الصحيفة أن إيسكو سيغيب عن اللقاءات الستة القادمة لريال مدريد، ليفقد زيدان أحد أسلحته في خط الوسط في ظل صراعه مع برشلونة على التتويج بلقب الليجا.

وقام ريال مدريد بإصدار بياناً صحفياً حول إصابة اللاعب، وجاء كالتالي “بعد خضوع إيسكو للفحوصات الطبية، تبين إصابته في أوتار الركبة في انتظار التطورات”.

الجدير بالذكر أن إيسكو قد انضم لقائمة مصابي ريال مدريد التي تضم حالياً “ماريانو دياز، ولوكا يوفيتش، وناتشو ، ولوكاس فاسكيز”.