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رسمياً .. تشيلسي يتعاقد مع الهداف تيمو فيرنر

الخميس 18 يونيو 2020 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسمياً .. تشيلسي يتعاقد مع الهداف تيمو فيرنر


وكالات / سما /

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي عن تعاقده رسمياً مع تيمو فيرنر نجم لايبزيج، خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وارتبط اسم تيمو فيرنر بالانتقال للعب في صفوف تشيلسي خلال الفترة الماضية، بعد أن كان اللاعب قريباً من الانضمام إلى ليفربول.

وأشارت صحيفة “بيلد” الألمانية بأن تشيلسي قد تعاقد مع تيمو فيرنر بمبلغ 53 مليون يورو بعقد لمدة خمس سنوات حتى صيف عام 2025.

وتحدث تيمو فيرنر لموقع تشيلسي الرسمي عبر الإنترنت بعد قرار التعاقد معه قائلاً “يسعدني أن أوقع مع تشيلسي، إنها لحظة فخر بالنسبة لي”.

وأضاف “بالطبع أود أن أشكر لايبزيج على الأربع سنوات الرائعة التي قضيتها هناك، سوف تكون في قلبي إلى الأبد”.

وتابع “أتطلع إلى التواجد في الموسم المقبل مع زملائي الجدد، ومدربي الجديد، وبالطبع جماهير تشيلسي، معاً أمامنا مستقبل ناجح للغاية”.

وأضاف موقع تشيلسي الرسمي بأن الهداف الألماني سيستمر مع لايبزيج حتى نهاية الموسم، وبعدها سينضم إلى زملائه شهر يوليو المقبل بعد خضوعه للكشف الطبي.

الجدير بالذكر أن تيمو فيرنر قد شارك مع لايبزيج حتى الآن هذا الموسم في 43 مباراة، ونجح في تسجيل 32 هدفاً، وصنع 13 آخرين.

#تشيلسي #تيمو فيرنر #لايبزيج

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