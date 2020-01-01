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غانتس يعلن لأول مرة : لن اؤيد فرض السيادة على مناطق فيها عدد فلسطينيين كثير

الخميس 18 يونيو 2020 01:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس يعلن لأول مرة : لن اؤيد فرض السيادة على مناطق فيها عدد فلسطينيين كثير


القدس المحتلة / سما /

أعلن رئيس حزب أزرق وأبيض في اجتماعات داخلية مع جهات امنية انه لن يؤيد فرض السيادة في المناطق التي يكون فيها عدد كبير من الفلسطينيين وذلك لتجنب الاحتكاك.

وبعد أن هاجمه أعضاء الليكود ورئيس الوزراء على وجه الخصوص بقوة ، أعرب غانتس للمرة الأولى بشكل لا لبس فيه عن مسألة تطبيق السيادة وأعلن أنه لن يدعم ذلك.

وقال غانتس خلال سلسلة لقاءات مع مسؤولين أمنيين: "إنني متأكد من أن رئيس الوزراء لن يعرض اتفاق السلام مع الأردن للخطر وعلاقة دولة إسرائيل الاستراتيجية مع الولايات المتحدة ".

وقال غانتس أيضا: "قبل أي خطوة سنتأكد من أن جميع المستويات قد تم وضعها في خضم الوضع ، وعلى أي حال ، فإننا لن ندعم تطبيق السيادة في المناطق التي فيها عدد كبير من السكان الفلسطينيين لمنع الاحتكاك".كما تطرق غانتس إلى ضرورة العمل مع الجانب الفلسطيني وإدخال إجراءات من شأنها تحسين حياة الفلسطينيين كجزء من عمليات السيادة.

#غانتس #نتنياهو #اسرائيل #مخططات الضم

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