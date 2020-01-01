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الاحتلال يستدعي 3 شبان من العيسوية وأمين سر حركة "فتح" إقليم القدس

الخميس 18 يونيو 2020 01:46 م / بتوقيت القدس +2GMT


القدس المحتلة / سما /

استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أمين سر حركة فتح في محافظة القدس شادي مطور للتحقيق في مركز توقيف المسكوبية بالقدس المحتلة، إضافة إلى 3 شبان من العيسوية.

واستدعت سلطات الاحتلال، الشبان: أنور سامي عبيد، ومحمد أيمن عبيد، ومحمد عصمت عبيد، من بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وقال أنور سامي عبيد أحد الشبان، بالحضور مساء اليوم، إلى مركز التحقيق والتوقيف "غرف 4" في المسكوبية وسط القدس، للتحقيق.

يشار إلى أن هؤلاء الشبان تعرضوا الى التنكيل والاعتقال أكثر من مرة، خلال انتهاكات الاحتلال المتكررة في العيسوية.

#الاحتلال #حركة فتح

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