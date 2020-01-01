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قوات الاحتلال تصادر قطعة ارض في سلوان وتوزع اوامر هدم في العيسوية

الخميس 18 يونيو 2020 12:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تصادر قطعة ارض في سلوان وتوزع اوامر هدم في العيسوية


القدس المحتلة / سما /

اقتحم موظفو "دائرة الطبيعة الاسرائيلية" ، اليوم الخميس، أرض عائلة العباسي في حي وادي الربابة في بلدة سلوان، في محاولة جديدة للاستيلاء عليها ومصادرتها، فيما اصدرت سلطات الاحتلال قرارات هدم واخلاء اراض في العيسوية.

وأوضح شهود عيان أن طواقم سلطة الطبيعة الاسرائيلية قاموا باقتحام الأرض وباشروا بالعمل فيها، فتصدى لهم اصحاب الارض معترضين على ذلك، خاصة لوجود قرار من المحكمة يقضي بمنعهم من العمل في الأرض شهر آذار الماضي.

وخلال ذلك قام احد طواقم "سلطة الطبيعة" برش غاز الفلفل على أصحاب الارض ومن بينهم الحاج التسعيني محمد داوود، مما ادى الى اصابتهم بحروق في الوجه وحالة اختناق.
وحضرت الشرطة الاسرائيلية الى المكان وقالت لاصحاب الارض بان بإمكان "سلطة الطبيعة" القيام بأعمال بستنة فيها حسب قرار المحكمة، وفي حال اي اعتراض عليهم التوجه للمحكمة.

العيسوية

اقتحمت طواقم من البلدية والداخلية الاسرائيلية الاراضي الشرقية للبلدة.

وأوضح محمد ابو الحمص عضو لجنة المتابعة في العيسوية ان سلطات الاحتلال وزعت إخطارات هدم وإخلاء أراضي في المنطقة الشرقية لصالح إنشاء واقامة الحدائق الوطنية على حساب اصحاب الارض.

واضاف ابو الحمص ان سلطات الاحتلال تمنع الأهالي من البناء وتهدم منازلهم وتوزع بشكل اسبوعي الاخطارات بحجة البناء دون ترخيص، وفي المقابل ترفض المصادقة على الخريطة الهيكلية التي تمكن الاهالي من البناء والتوسع ليتناسب مع الزيادة الطبيعة.

ومن جهة ثانية اعتقلت قوات الاحتلال حارس المسجد الأقصى فادي عليان من مكان عمله في المسجد.

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