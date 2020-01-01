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يديعوت: أزمة إسرائيلية قد تؤدي لانتخابات جديدة

الخميس 18 يونيو 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
يديعوت: أزمة إسرائيلية قد تؤدي لانتخابات جديدة


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، اليوم الخميس، أن أزمة جديدة بدأت تظهر في الائتلاف الحكومي الإسرائيلي، تتعلق بالميزانية العامة.

وبحسب الصحيفة، فإن حزب أزرق - أبيض بقيادة بيني غانتس، يطالب بالعودة للاتفاق الائتلافي من أجل تمرير الميزانية لفترة عامين فقط 2020 و2021، بينما يطلب الليكود بزعامة بنيامين نتنياهو ووزير المالية يسرائيل كاتس بأن تكون الميزانية جزئية فقط لعام 2020.

ويرى نتنياهو وكاتس أنه وبسبب الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها إسرائيل نتيجة وباء كورونا، يجب فصل ميزانية الدولة كل عام بعام.

واعتبرت مصادر إسرائيلية أن أساس هذا الخلاف سياسي، وهدفه خلق أزمة تفضي لانتخابات جديدة.

ويتوقع أن يلتقي نتنياهو وغانتس ووزراء من الحزبين، اليوم، لمناقشة الميزانية واتخاذ القرار النهائي، لمحاولة التوصل لاتفاق ومنع تفكيك الائتلاف.

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