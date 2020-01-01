مستوطن يعتدي على مسن في سلوان والاحتلال يعتقل حارسا من الأقصى

القدس المحتلة / سما /

أقدم مستوطن متطرف، اليوم الخميس، على رش غاز الفلفل على المسن محمد داوود العباس، أثناء تواجده بأرضه في وادي الربابة ببلدة سلوان جنوب القدس.

وأفاد شهود عيان بأن المستوطن اعتدى على شبان حاولوا التصدي لاعتدائه على المسن، وذلك أثناء تصديهم جميعا لمحاولة المستوطن الاستيلاء على أرض تعود لعائلة العباس، بالتزامن مع اقتحام سلطات الاحتلال ممن يسمون "سلطة الطبيعة" لحي وادي الربابة.

في سياق متصل، اعتقلت شرطة الاحتلال حارس المسجد الأقصى المبارك فادي عليان من صحن الصخرة المشرفة بعد اقتحامها بصحبة مستوطنين متطرفين لباحات المسجد.