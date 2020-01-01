الحكم المحلي تعتمد مجموعة من المشاريع بقيمة 4.3 مليون دولار

البيرة / سما /

اعتمدت وزارة الحكم المحلي، مجموعة من المشاريع لصالح 178 مجلسا قرويا، بقيمة 4.3 مليون دولار، بتمويل من البنك الدولي ومجموعة مانحين، وذلك من خلال برنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية (LGSIP).

وقال وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن اعتماد هذه المشاريع يأتي ضمن مشاريع المرحلة الرابعة من هذا البرنامج، مشيرا إلى ان الوزارة تقوم باعتماد المشاريع عقب انتهاء المجالس القروية من اعداد خططها التنموية السنوية وبإشراك المجتمع المحلي.

وأعرب عن شكره للبنك الدولي ولمجموعة المانحين على دعمهم المستمر لقطاع الحكم المحلي، ودعاهم لتقديم المزيد من أجل دعم جهود الحكومة الفلسطينية ومساعيها لتوفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم في كافة مناطق تواجدهم، وتعزيز صمودهم وثباتهم على الأرض، وإفشال مخططات الاحتلال.

وأشار إلى أن اعتماد هذه المشاريع سيسهم في التخفيف من الآثار السلبية لجائحة كورونا والاضرار الاقتصادية التي لحقت بالهيئات المحلية جراء تراجع ايراداتها المحلية، إضافة إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.