لماذا عليكِ تناول السبيرولينا يوميًا؟

وكالات / سما /

أصبحنا نسمع كل يوم عن نوع جديد من المكملات الغذائية، كان آخرها السبيرولينا التي كان لها شعبية كبيرة في الماضي، وهي عبارة عن طحالب خضراء اللون وتتميز ياحتوائها على العديد من المعادن والفيتامينات مثل الحديد والكالسيوم وفيتامين A وفيتامين C.

وقد وجدت الدراسات أن السبيرولينا تفعل المعجزات للجسم، إذ إنها تقلل من خطر إصابتك بثلاثة أمراض مرتبطة بالنظام الغذائي وهم السرطان والسكري وأمراض القلب.

الحماية من المرض

تحتوي السبيرولينا على مضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الجسم من التلف أو الالتهابات المزمنة، ومضادات الأكسدة الموجودة فيها هي التي تعطيها اللون الأزرق والأخضر.

خفض الكوليسترول

إن ارتفاع نسبة الكوليسترول أحد أهم مسببات أمراض القلب التي هي السبب الرئيسي للوفاة في العالم، إذ أظهرت الدراسات أن السبيرولينا تخفض نسبة الكولسترول الضار والدهون الثلاثية، وترفع نسبة الكولسترول الجيد.

تقلل خطر الإصابة بالسرطان

إن اتباع نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة، بغض النظر عن مصدرها، سيحميكِ من السرطان، كما أن السبيرولينا على وجه الخصوص تقلل من خطر الإصابة بسرطان، وخاصةً سرطان الفم.

وبينت دراسات أجريت على أشخاص يعانون من سرطان الفم، تناولوا جراما واحدا فقط من سبيرولينا يوميًا واختفى المرض على 45٪ منهم.

تقلل من أعراض الحساسية

إن التهاب الأنف التحسسي هو التهاب في الشعب الهوائية الأنفية، ويؤدي إلى احتقان في الأنف وعدم القدرة على التنفس بشكل طبيعي.

وأوضحت إحدى الدراسات التي أجريت على عدد من الأشخاص المصابيين بالتهاب الأنف التحسسي، قاموا باستهلاك 2 غرام من سبيرولينا يوميا، فقلّت لديهم أعراض الحساسية كإفرازات واحتقان الأنف، العطس والحكة بدرجة كبيرة.

خفض مستوى السكر في الدم

يعد سكر الدم هو النوع الثاني من مرض السكري، إلا أن إضافة السبيرولينا إلى نظامك اليومي يساعد على تخفيض مستوى السكر في الدم.

وبينت بعض الدراسات أن سبيرولينا تخفض من مستويات السكر في الدم بشكل ملحوظ، وأن تناول 2 غرام من السبيرولينا يوميا يعمل على انخفاض مستوى سكر الدم إلى درجة تقلل خطر الوفاة بسببه بنسبة 21%.