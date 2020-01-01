  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نتنياهو: حتى لو عارض غانتس فإننا سنمرر السيادة الأسبوع المقبل

الخميس 18 يونيو 2020 12:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: حتى لو عارض غانتس فإننا سنمرر السيادة الأسبوع المقبل


القدس المحتلة / سما /

 ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر عدم انتظار موقف حزب أزرق - أبيض وزعيمه بيني غانتس، من أجل التوصل لاتفاق مشترك بشأن تنفيذ خطة الضم وتطبيق السيادة.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو قال في محادثات مغلقة إنه لا ينوي انتظار موافقة غانتس وحزبه، وحتى لو اعترض حزبه بأكمله، فإنه سيطرح الملف للتصويت داخل الحكومة وسيعمل على تمريره باستخدام بعض الأصوات المؤيدة من حزب أزرق - أبيض لعملية الضم، ما سيمنح القرار أغلبية.

ورجحت مصادر أن لا يعرض نتنياهو التصويت على الكنيست في الوقت الحالي، وأن يكتفي بالقرار الحكومي.

ويرى نتنياهو أن الأسبوع المقبل حاسم من أجل إعلان تطبيق السيادة.

وأبلغ نتنياهو عددًا من مقربيه بأنه في حال نجح غانتس في نسف تحقيق فرض السيادة، فإنه لن يتردد في خوض الانتخابات من جديد، وهو ما يتيحه له الاتفاق الائتلافي خلال أول 6 أشهر من تأسيس الحكومة.

ووفقًا لمصادر في الليكود، فإن نتنياهو لن يتخذ هذه الخطوة، إلا في حالة فقدان السيطرة على الائتلاف.

#نتنياهو #غانتس #مخططات الضم

الأكثر قراءة اليوم

شاهد: تفاصيل مثيرة لعملية نصب واحتيال بغزة نفذها منتحل صفة ضابط شرطة..

إيدي كوهين يهدد باحتلال الأردن في 3 ساعات .. وقائد عسكري أردني كبير يرد

"لا مجال للانتظار".. حماس توجه عدة رسائل للرئيس عباس وحركة فتح..

هاّرتس: عباس العائق الرئيسي أمام خطة ترامب وهو الان السجين الفلسطيني الاول

حماس تكشف تفاصيل لقاء هنية مع مجموعة السلام العربي بخصوص مبادرتهم حول الوحدة

زفاف نادر لأسير محرر وعروسه بحضور طفلهما

الخارجية الروسية تصف تسريبات إسرائيلية حول وعد بوتين لنتنياهو بالسخيفة تماما

الأخبار الرئيسية

حسين الشيخ: وصول وزير خارجية الاردن لتنسيق الخطوات في مواجهة الضم

وزيرة الصحة : دخلنا في موجة ثانية من جائحة كورونا

اغلاق المستشفى التخصصي ..5 إصابات جديدة بكورونا في نابلس والخليل

نتنياهو يعرض "سيناريوهات الضم" أمام أشكنازي وغانتس.. وضباط يرفضون عرضًا من الأخير

حماس تكشف تفاصيل لقاء هنية مع مجموعة السلام العربي بخصوص مبادرتهم حول الوحدة