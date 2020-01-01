نتنياهو: حتى لو عارض غانتس فإننا سنمرر السيادة الأسبوع المقبل

القدس المحتلة / سما /

ذكرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، اليوم الخميس، أن بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، قرر عدم انتظار موقف حزب أزرق - أبيض وزعيمه بيني غانتس، من أجل التوصل لاتفاق مشترك بشأن تنفيذ خطة الضم وتطبيق السيادة.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو قال في محادثات مغلقة إنه لا ينوي انتظار موافقة غانتس وحزبه، وحتى لو اعترض حزبه بأكمله، فإنه سيطرح الملف للتصويت داخل الحكومة وسيعمل على تمريره باستخدام بعض الأصوات المؤيدة من حزب أزرق - أبيض لعملية الضم، ما سيمنح القرار أغلبية.

ورجحت مصادر أن لا يعرض نتنياهو التصويت على الكنيست في الوقت الحالي، وأن يكتفي بالقرار الحكومي.

ويرى نتنياهو أن الأسبوع المقبل حاسم من أجل إعلان تطبيق السيادة.

وأبلغ نتنياهو عددًا من مقربيه بأنه في حال نجح غانتس في نسف تحقيق فرض السيادة، فإنه لن يتردد في خوض الانتخابات من جديد، وهو ما يتيحه له الاتفاق الائتلافي خلال أول 6 أشهر من تأسيس الحكومة.

ووفقًا لمصادر في الليكود، فإن نتنياهو لن يتخذ هذه الخطوة، إلا في حالة فقدان السيطرة على الائتلاف.