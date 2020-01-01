اطلاق مشروع " ماء وأرض" في جنوب الضفة والقدس وقطاع غزة

رام الله /سما/

أطلق معهد الأبحاث التطبيقية - القدس (أريج) و شركاؤه مؤسسة تنمية واعلام المرأة (تام) ومركز مصادر التنمية الشبابية – الخليل (YDRC) مشروع "نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل في جنوب الضفة الغربية، والقدس، وقطاع غزة "ماء و أرض" الذي يؤكد أن الحق في الماء حق أساسي من حقوق الإنسان .

وينسجم هذا المشروع مع هدف الاتحاد الأوروبي في تعزيز دور المجتمع المدني الفلسطيني في حماية ومراقبة حقوق الإنسان، وخاصة الحق في المياه. حيث يهدف المشروع الى تعزيز مساهمة منظمات المجتمع المدني الفلسطينية في جنوب الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة في تعزيز الوصول العادل والمنصف إلى موارد المياه والسيطرة عليها وفقًا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وذلك من خلال العمل على تعزيز وحماية الحق في المياه وارتباط هذا الحق الوثيق بحقوق أخرى كالتنقل والحركة، والصحة، والتعليم، والحماية للفئات التي تتأثر بشدة من فقدان أو التعرض لإنتهاكات هذه الحقوق وعلى وجه الخصوص النساء والفتيات، والمسنين، والشباب، والأشخاص ذوي الإعاقة وكذلك الأشخاص المحرومين المذكورين أعلاه .

وسيعمل المشروع على هدفين استراتيجيين، الأول: أن تصبح مؤسسات المجتمع المدني الفلسطينية أكثر انخراطاً وقدرة على مراقبة وإعداد وتوثيق الانتهاكات الاسرائيلية لحقوق الإنسان الفلسطيني وتكون أكثر قدرة على دعم وصول أصحاب الحقوق الفلسطينيين إلى مصادر المياه. وذلك من خلال تعزيز الرصد الفعال والإبلاغ عن الانتهاكات التي يتعرض لها الفلسطينيين بحسب المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها دولة فلسطين وإسرائيل. بالإضافة إلى توفير الفرصة لأصحاب الحق الفلسطينيين في المناطق المستهدفة من الوصول إلى الخدمات القانونية وذلك عن طريق مراجعة العيادات القانونية في الجامعات المحلية لتمكينهم من الوصول إلى الموارد والمساعدة القانونية للمطالبة بحقوقهم وتقديم الشكاوي.

والهدف الثاني: مساءلة أصحاب القرار الفلسطينيين لضمان التوزيع العادل للموارد المائية بين الفلسطينيين من ناحية، اما من الناحية الاخرى فتتمثل تمكين الوصول العادل لهذه الموارد من قبل أصحاب الحقوق الفلسطينيين.

وستركز أنشطة المشروع على بناء القدرات، وتقديم التقارير التي ترصد الانتهاكات والمستندة إلى الأدلة الى المحافل الدولية، وتنفيذ حملات الحشد والمناصرة من خلال تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة التي تهدف الى نصرة اصحاب الحق الفلسطينيين من الحصول على الحقوق الطبيعية في المياه والحماية من الانتهاكات اليومية التي تمارس ضدهم.