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تحديث "ويندوز 10" يتضمن خطأ مزعجا في متصفح "غوغل"

الخميس 18 يونيو 2020 12:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
تحديث "ويندوز 10" يتضمن خطأ مزعجا في متصفح "غوغل"


وكالات / سما /

تعرض مستخدمو "غوغل كروم" لخلل مزعج بعد تثبيت تحديث "ويندوز 10" في مايو الماضي.

وعلى الرغم من أن التحديث قدم عددا من الميزات والتحسينات الجديدة لمستخدمي رائد سوق البرمجيات، إلا أنه كما هو الحال غالبا مع أي إصدار جديد، حصل التحديث على نصيبه من الأخطاء والمشكلات.

ولكن وفقا لملاحظات "مايكروسوفت" الأخيرة، فإن هناك مشكلة محبطة بشكل خاص في "ويندوز 10"، في الإصدار 2004، المعروف أيضا باسم تحديث مايو 2020، والتي أثارت غضب المستخدمين.

ومنذ إصدار تحديث مايو 2020 ، أبلغ مستخدمو "غوغل كروم" عن استمرار تسجيل خروجهم من كل حساب في المتصفح.

ويضطر مستخدمو "كروم" إلى تسجيل الدخول مرة أخرى، وتظل هذه المشكلة تظهر كلما تم إغلاق المتصفح وفتحه مرة أخرى.

وأفادت المدونة التقنية MSPoweruser في منشور عبر الإنترنت بأن إلغاء تثبيت "كروم" وإعادة تثبيته بعد ذلك لا يحل المشكلة.

وأبلغ مستخدمو متصفح "غوغل" عن هذه المشكلة في سلسلة رسائل على موقع الدعم الرسمي لـ"غوغل".

وبالإضافة إلى تسجيل خروج المستخدمين من حساباتهم في "غوغل"، والتي تعد مشكلة سهلة نسبيا على الأقل لإصلاحها، يعمل تحديث "ويندوز 10" أيضا على كسر قدرة "كروم" على المزامنة، ما يؤدي إلى عدم حفظ ملفات تعريف الارتباط وحذف بيانات الإضافات. وفي وقت كتابة هذا التقرير، لم تكن شركة "مايكروسوفت" قد اعترفت بالمشكلة بعد، ولكن يبدو أن "غوغل" تعمل بالفعل على حلها.

#غوغل #ويندوز 10 #متصفح

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