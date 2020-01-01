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تغريدات صوتية على "تويتر"

الخميس 18 يونيو 2020 12:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
تغريدات صوتية على "تويتر"


وكالات / سما /

صرح موقع "تويتر" إنه سيضيف ميزة لنشر تغريدات صوتية تصل مدتها إلى 140 ثانية بدلا من التغريد كتابة فقط.

وستنشر التغريدات الصوتية على تطبيق "تويتر" المصمم خصيصا لأجهزة "آبل" خلال الأسابيع المقبلة وفقا لمصممة المنتجات مايا باترسون وكبير مهندسي البرامج ريمي بورغوان.

وقال الثنائي "في بعض الأحيان، لا يكفي 280 حرفا للتعبير كما أن بعض الفروق الدقيقة تضيع في الترجمة".

وأضافا "لذلك، بدءا من اليوم، سنختبر ميزة جديدة تضيف لمسة إنسانية أكثر إلى طريقة استخدامنا تويتر... صوت" المستخدم.

وستصل مدة كل تغريدة صوتية إلى 140 ثانية. وإذا تحدث المستخدم لفترة أطول، فيحول ما يسجله إلى سلسلة من التغريدات وستنشر كرسالة مترابطة، وفقا لباترسون وبورغوان.

وأوضح الزوج "سيتمكن المستخدمون من رؤية التغريدة الصوتية إلى جانب التغريدات الاخرى".

ولم يحدد "تويتر" متى ستصبح هذه الميزة متاحة لمستخدمي الهواتف العاملة بنظام "أندرويد".

#تويتر #تغريدات

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