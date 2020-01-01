نادي التفاح يكرم الجهاز التدريبي السابق

غزة / سما /

كرم مجلس إدارة نادي التفاح مدرب الفريق السابق بسام أبو الصادق، صاحب إنجاز صعود الفريق الأول إلى الدرجة الممتازة، وذلك خلال زيارة أجراها المجلس إلى بيت أبي الصادق في مخيم الشاطئ.

وأشاد إبراهيم القطاع نائب رئيس النادي بجهود المدرب أبي الصادق، وجهوده الملموسة لرفعة النادي وقيادته إلى دوري الأضواء بعد أن كان يعاني بعيداً عن مقدمة دوري الدرجة الأولى وخارج المنافسة، حيث أحدث تقدماً كبيراً في أداء اللاعبين والنتائج المتحققة، من خلال توليه قيادة الجهاز الفني على مدار موسم ونصف حتى الوصول إلى الهدف المنشد، وهو الصعود والعودة إلى دوري الكبار .

كما قدم الشكر إلى المدرب المساعد عليان الزيتونية، وسليمان أبو شريعة المعد البدني، والفني يقين بكير، وحسن الصعيدي مدرب حراس المرمى .وفي ختام الزيارة قدمت الإدارة درعا تذكارياً للمدرب أبي الصادق.